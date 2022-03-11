RB.RU собирает проекты для добавления на карту HealthTech Map

RB.RU ищет инновационные проекты в сфере здравоохранения для добавления на карту HealthTech Map, партнером карты выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

Если ваша компания работает на российском рынке HealthTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.

Мы рассматриваем компании, которые:

создают инновационные решения в области здравоохранения;

регулярно обновляют сайт и соцсети;

достигли TRL (technology readiness level) не ниже 5;

имеют штаб-квартиру и/или производство в России.

Мы не рассматриваем:

логистические решения — например, приложения для доставки лекарств из аптек;

проекты на стадии идеи.

Мы расссматриваем проекты, которые достигли TRL не ниже 5

О карте

Рынок HealthTech в 2021 году показал беспрецедентный рост — эксперты отмечают приток инвестиций, появление новых единорогов и кратное увеличение капитализации профильных компаний.

Итогом работы над этой картой станет интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществу, а также всем заинтересованным.

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты EdTech, TravelTech, AI, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь



Обложка: Unsplash