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RB.RU собирает проекты для добавления на карту HealthTech Map

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

RB.RU ищет инновационные проекты в сфере здравоохранения для добавления на карту HealthTech Map, партнером карты выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

Заявки принимаем до 10 апреля включительно.

RB.RU собирает проекты для добавления на карту HealthTech Map

Если ваша компания работает на российском рынке HealthTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.

Мы рассматриваем компании, которые:

  • создают инновационные решения в области здравоохранения;
  • регулярно обновляют сайт и соцсети;
  • достигли TRL (technology readiness level) не ниже 5;
  • имеют штаб-квартиру и/или производство в России.

Мы не рассматриваем:

  • логистические решения — например, приложения для доставки лекарств из аптек;
  • проекты на стадии идеи.

 Что такое TRL

Мы расссматриваем проекты, которые достигли TRL не ниже 5

 

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

О карте

 

Рынок HealthTech в 2021 году показал беспрецедентный рост — эксперты отмечают приток инвестиций, появление новых единорогов и кратное увеличение капитализации профильных компаний. 

Итогом работы над этой картой станет интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществу, а также всем заинтересованным.

 

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты EdTech, TravelTech, AI, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь

 

Обложка: Unsplash

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