Производитель кетчупа Heinz впервые выпустит слабоалкогольные коктейли
Американский производитель кетчупа Heinz впервые запустит в продажу линейку слабоалкогольных коктейлей — она называется Crystal Light, пишет The Wall Street Journal. В нее войдет газировка с водкой и фруктовыми ароматизаторами.
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В продаже будут два вкуса — лимонад и лесная земляника. Алкогольные напитки появятся на полках супермаркетов на северо-востоке США в марте 2025 года. В будущем географию продаж могут расширить и на другие регионы. Содержание алкоголя в напитках — 3,8%.
WSJ отмечает, что у Heinz пять кварталов подряд падают продажи его популярных продуктов — майонеза, макарон с сыром и готовых обедов Lunchables. С помощью линейки алкогольных напитков компания хочет привлечь молодежь и обновить имидж бренда Crystal Light, под которым раньше выпускался порошковый напиток с разными вкусами.
Как возникла идея? Смешать Crystal Light с алкоголем компания решила после того, как провела исследование предпочтений потребителей. Маркетологи выяснили, что многие из них берут с собой в бар пакетик Crystal Light и добавляют его в спиртное, пишет WSJ.
- Это не первый эксперимент Heinz с алкоголем. В 2023 году вместе с производителем коктейлей из игристого вина компания выпустила напиток со вкусом соленых огурцов Claussen. В том же году совместно с брендом водки Absolut Heinz представил томатно-водочный соус.
Фото на обложке: alchik Kseniya / Shutterstock / FOTODOM
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