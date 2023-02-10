«Хеликс» купила 100% бизнеса белорусской лабораторной сети «Синэво»

Медицинская служба «Хеликс» купила белорусскую лабораторную сеть «Синэво» у шведского холдинга Medicover. «Хеликсу» перешли все активы компании, в том числе 58 лабораторных пунктов в городах Белоруссии.
О сделке сообщили в пресс-службе холдинга Helix. Лабораторная служба стала владельцем 100% бизнеса белорусской сети «Синэво». Ранее она принадлежала шведскому холдингу Medicover.
«Синэво» является крупнейшей частной компанией на рынке лабораторных услуг Белоруссии. Сеть предприятия насчитывает 58 лабораторных пунктов в 23 городах республики, а также лабораторный центр в Минске.
«Синэво» будет интегрирована в «Хеликс», уточнили в пресс-службе. Это позволит «Синэво» расширить свой каталог. Также «Хеликс» предоставит «Синэво» свои наработки в IT-области, что улучшит клиентский опыт компании.
С приобретением «Синэво» «Хеликс» выйдет на новый рынок и расширит географию присутствия. По брендом «Хеликс» работают более 600 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстане.
Фото на обложке: PopTika /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России успешно испытали отечественный AI-сервис для офтальмологов
- 2 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 3 Avito выкупил сервис по поиску новостроек Roomberry
- 4 Театральный проект с российскими корнями Host Theatre привлек $160 тыс. инвестиций
- 5 Структуры «Росатома» купят разработчика процессоров «Эльбрус» — «Ъ»
ВОЗМОЖНОСТИ
10 февраля 2023
10 февраля 2023
10 февраля 2023