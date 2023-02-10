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«Хеликс» купила 100% бизнеса белорусской лабораторной сети «Синэво»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Медицинская служба «Хеликс» купила белорусскую лабораторную сеть «Синэво» у шведского холдинга Medicover. «Хеликсу» перешли все активы компании, в том числе 58 лабораторных пунктов в городах Белоруссии.

«Хеликс» купила 100% бизнеса белорусской лабораторной сети «Синэво»

О сделке сообщили в пресс-службе холдинга Helix. Лабораторная служба стала владельцем 100% бизнеса белорусской сети «Синэво». Ранее она принадлежала шведскому холдингу Medicover.

«Синэво» является крупнейшей частной компанией на рынке лабораторных услуг Белоруссии. Сеть предприятия насчитывает 58 лабораторных пунктов в 23 городах республики, а также лабораторный центр в Минске.

«Синэво» будет интегрирована в «Хеликс», уточнили в пресс-службе. Это позволит «Синэво» расширить свой каталог. Также «Хеликс» предоставит «Синэво» свои наработки в IT-области, что улучшит клиентский опыт компании.   

С приобретением «Синэво» «Хеликс» выйдет на новый рынок и расширит географию присутствия. По брендом «Хеликс» работают более 600 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстане.

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

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