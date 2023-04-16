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Российское подразделение Henkel русифицирует названия продуктов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Lab Industries — российское подразделение Henkel — начала писать названия знакомых брендов производителя (Persil, Losk, Vernel, Bref) русскими буквами. Группе компаний Henkel принадлежат также марки Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие. Возможно, в ближайшее время произойдет и их русификация.

Российское подразделение Henkel русифицирует названия продуктов

Произошедшие изменения первыми зафиксировали корреспонденты «РИА Новостей». Они убедились, что в магазинах и на маркетплейсах стали встречаться не Vernel, а «Вернель», не Bref, а «Бреф», не Persil, а «Персил».

В частности, товары с названиями на кириллице можно найти на портале Ozon, где сообщили, что  «названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель». При этом кроме названий ничего не изменилось: ни фирма-производитель, ни процесс проверки качества продукции перед продажей.

В Lab Industries подтвердили, что «Вернель» действительно производится компанией «Henkel Россия», которая с начала года ведет деятельность как самостоятельное юрлицо под новым называнием.

Также в Lab Industries сообщили, что сделка по продаже активов в стране находится на финальном этапе, но пока еще не закрыта, поэтому до подписания компания не может «предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов».

Группа компаний Henkel заявила об уходе с российского рынка весной 2022 года, а также сообщила, что после завершения продажи отечественного сегмента бизнеса полностью откажется от контроля над ним.

Фото на обложке: Henkel

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