Производитель Hennessy подал в Роспатент заявки на бренды элитного коньяка

Французская Societe Jas Hennessy & Co, владеющая брендом коньяка Hennessy, подала две заявки в Роспатент на охрану товарного знака в России. Заявки оформлены для изображений торговых знаков Hennessy и Hennessy Paradis по 33 классу МКТУ (алкоголь).

Производитель Hennessy приостановил деятельность в России в марте 2022 года, но его коньяк в стране продается. Из базы Росаккредитации следует, что на поставку французского коньяка в страны ЕАЭС в 2023 году российскими компаниями было оформлено 13 деклараций соответствия, а в 2024 году — около 30, в том числе одна именно на поставку в Россию.

Французский коньяк планировали внести в список для параллельного импорта в Россию, но в финальную версию приказа Минпромторга он не попал. Председатель правления АКОРТ Игорь Караваев в 2022 году просил правительство внести Hennessy и ряд других алкогольных брендов в перечень, чтобы предотвратить рост нелегальной продукции. По данным картотеки судов, часть бутылок, продающихся в России — контрафакт.

В декабре 2024 году российская компания «Небо» Михаила Савенкова получила декларацию соответствия на серийный выпуск Hennessy в странах ЕАЭС. В конце 2024 года декларации соответствия на ввоз в страны таможенного союза партий на 144, 240 и 96 бутылок зарегистрировало ООО «ТДС» Галины Бобковой и Андрея Бут-Гусаим. ООО «Кристалл» Вадима Травина получило декларацию на ввоз более 3 тыс. бутылок в Россию до конца июня 2025 года. Даты розлива коньяка — после 2023 года. Также декларации оформили «Д Логистик», торговый дом «Лабаз» и другие, речь идет о партиях в тысячи бутылок.

Как рассказал RB.RU патентный поверенный, юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков & Суворов» Вячеслав Игумнов, регистрация новых товарных знаков позволит владельцу бренда защищать свои права в российских судах и взыскивать с нарушителей убытки либо компенсации. Юрист напомнил, что в 2024 году Пристенский райсуд Курской области удовлетворил иск компаний «Чивас Холдингз Лимитед», «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» и «Тэкила Куэрва» о взыскании с двух лиц компенсации в совокупном размере 1,7 млн рублей за использование чужих товарных знаков на алкогольной продукции.

В 2019 году французская компания взыскала с индивидуального предпринимателя 116 тыс. рублей убытков за продажу в кафе 10 бутылок с этикеткой коньяка Hennessy. У еще одного предпринимателя компания отсудила 1,5 млн рублей за хранение с целью сбыта 163 бутылок контрафактного коньяка. Вина бизнесмена установлена приговором Курганского городского суда по уголовному делу.

В 2022 году Societe Jas Hennessy & Co заключила мировое соглашение с выплатой 170 тыс. рублей с ИП Александра Попова, который признал, что хранил в гараже бутылки с контрафактным алкоголем с нанесенными на них изображениями брендов Hennessy. Должник обязался выплатить 120 тыс. рублей французской компании за нанесенный ущерб.

По словам Игумнова, еще одна цель производителя — сохранить бренд на случай, если он собирается вернуться. В России предусмотрен механизм досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, если они не используются три последние года. Вероятно, Hennessy опасается досрочного прекращения действующих в России товарных знаков в связи с их неиспользованием, поэтому подает их на регистрацию вновь, считает эксперт.

При этом в некоторых случаях суд может посчитать злоупотреблением подачу новых заявок при аннулировании действующих, если новые заявки подаются лишь для сохранения бренда при его неиспользовании в последние три года, предупредил Игумнов.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП, патентный поверенный Эльдар Гулиев предположил, что подача заявок в Роспатент связана с необходимостью регистрации новых дизайнов этикеток, которые ранее не охранялись в качестве товарных знаков в России. «Как видно в реестре Роспатента, подобные дизайны ранее не регистрировались компанией на территории России. Очевидно, что компания ответственно относится к своим интеллектуальным активам и такие регистрации, в том числе, направлены на охрану дизайна продукции от копирования», — отметил эксперт.

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