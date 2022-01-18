Hermès подала в суд на NFT-художника, который продавал виртуальные сумки под брендом MetaBirkin

Французский модный дом Hermès подал в суд на NFT-художника Мейсона Ротшильда, который создавал и продавал цифровые сумки под брендом MetaBirkin. Компания обвинила Ротшильда в нарушении прав на товарный знак.

Hermès подала 47-страничный иск в Южный окружной суд Нью-Йорка, назвав создателя «цифровым спекулянтом, который стремится быстро разбогатеть», сообщил Business of Fashion. Hermès считает, что он неправомерно использовал ее популярный бренд Birkin и нарушил права на товарный знак.

NFT-копии Birkin от Ротшильда представляют из себя меховые сумки, похожие на культовые сумки бренда. Впервые они были проданы в декабре 2021 года за $42 тыс. Реальные сумки Birkin продаются по цене от $10 тыс. и особенно востребованы на вторичном рынке из-за их ограниченного производства.

Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea удалил MetaBirkin со своей площадки после жалобы Hermès. Но Ротшильд продолжает продавать их на своем веб-сайте и других маркетплейсах.

Ротшильд утверждает, что как художник его деятельность защищена Первой поправкой, гарантирующей свободу слова, называя MetaBirkin «игривой абстракцией достопримечательности культуры моды». Hermès выступил против этой интерпретации.

Компания настаивает на том, чтобы суд потребовал от Ротшильда прекратить свою деятельность, передать домен MetaBirkins.com Hermès и возместить ущерб, включая его прибыль от продажи цифровых активов.

«Хотя NFT может отражать некоторое художественное творчество, точно так же, как футболка или поздравительная открытка могут отражать некоторое художественное творчество, звание ”художник" не дает лицензии на использование копий знаменитой торговой марки Birkin способом, рассчитанным на введение потребителей в заблуждение», — говорится в сообщении компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: metabirkins.com