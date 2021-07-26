Шедевры Эрмитажа издадут в формате NFT и продадут на аукционе

Государственный Эрмитаж пошел в ногу со временем: шедевры музея, в частности произведения Да Винчи, Моне, Кандинского, издадут в формате NFT и разместят для продажи на маркетплейсе Binance. Цифровые копии подпишет лично глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В первой серии работ, выпущенной в формате NFT, будут «Мадонна Литта» Леонардо Да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Будут созданы по два цифровых экземпляра каждого произведения: один оставят на хранение в Эрмитаже, второй – продадут в формате аукциона на маркетплейсе Binance. Деньги от продажи получит Эрмитаж, сообщили в пресс-службе музея.

«NFT – это путь, который дарит демократичность, делает роскошь более доступной, но в то же время исключительной, эксклюзивной. Мы будем расширять другие возможности, в частности цифровые, которые познакомят с коллекциями, дворцом. На основе новых технологий мы будем строить новые эксперименты», – отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пиотровский лично подпишет каждую цифровую копию. При этом в метаданных будут сохранены место нанесения подписи – сам Эрмитаж, дата и время, что, как сказали в пресс-службе музея, придаст произведениям абсолютную уникальность.

В Эрмитаже отметили, что модель создания NFT-токенов, разработанная совместно с юридической компанией LFCS, полностью соответствует российскому законодательству.

Созданные Эрмитажем токены будут представлены на выставке NFT–искусства, которая пройдет в музее осенью 2021 года.

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