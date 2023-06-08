HeadHunter запустил сервис аналитики рынка труда по регионам России. С его помощью можно получить статистику по множеству параметров, например, для оценки конкуренции за рабочие места или динамики спроса в нужном сегменте рынка.
HeadHunter запустил сервис, с помощью которого можно получить аналитику по множеству параметров рынка труда в конкретных регионах России. О запуске сервиса рассказали в HeadHunter.
Сервисом может воспользоваться кто угодно, больше он будет полезен работодателям и соискателям. Представленная статистика поможет оценить конкуренцию за рабочие места, динамику спроса в нужном сегменте рынка, сравнить тренды в субъектах России и профессиональных областях.
Аналитическая статистика строится на данных из базы HeadHunter, в которой размещены около миллиона активных вакансий и 60 млн резюме.
«Такой объем позволяет получать по-настоящему уникальную информацию о ситуации с подбором в России, которую мы предоставляем совершенно бесплатно», – отметили в HeadHunter.
Фото на обложке: nikkimeel /
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