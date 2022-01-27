В руководстве HeadHunter произошли масштабные кадровые изменения

HeadHunter объявил о масштабных кадровых изменениях. Все назначения касаются продуктового направления компании – в него пришли 5 новых руководителей, ранее работавшие в «Яндексе», «Сбере», Google и других.

О кадровых назначениях в HeadHunter RB рассказали в пресс-службе компании.

«В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок в HeadHunter вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний», – сообщили в пресс-службе.

Директором по продукту стал Максим Евдокимов. Ранее он был генеральным директором Okko, VP «Сбера» и «Тинькофф». Развитие продуктового B2B-направления возглавила Анастасия Зотова. До назначения она работала в «Яндексе», Google, McKinsey & Company. Главой направления запуска внутренних стартапов и венчурных инвестиций ранней фазы стал Никита Бугров. До прихода в HeadHunter он работал в GfK, McKinsey & Company, «Сибуре». Новым дизайн-директором стал Михаил Пономаренко. Ранее он занимал должности в «Сбере», Mail.ru и «Яндексе». Евгений Вольнов возглавил направление, в рамках которого создается новый продукт для анализа hard и soft навыков соискателей.

В текущем году HeadHunter планирует нанять еще 100 сотрудников на различные позиции в направления развития продукта и разработки.

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