В руководстве HeadHunter произошли масштабные кадровые изменения

HeadHunter объявил о масштабных кадровых изменениях. Все назначения касаются продуктового направления компании – в него пришли 5 новых руководителей, ранее работавшие в «Яндексе», «Сбере», Google и других.
О кадровых назначениях в HeadHunter RB рассказали в пресс-службе компании.
«В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок в HeadHunter вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний», – сообщили в пресс-службе.
- Директором по продукту стал Максим Евдокимов. Ранее он был генеральным директором Okko, VP «Сбера» и «Тинькофф».
- Развитие продуктового B2B-направления возглавила Анастасия Зотова. До назначения она работала в «Яндексе», Google, McKinsey & Company.
- Главой направления запуска внутренних стартапов и венчурных инвестиций ранней фазы стал Никита Бугров. До прихода в HeadHunter он работал в GfK, McKinsey & Company, «Сибуре».
- Новым дизайн-директором стал Михаил Пономаренко. Ранее он занимал должности в «Сбере», Mail.ru и «Яндексе».
- Евгений Вольнов возглавил направление, в рамках которого создается новый продукт для анализа hard и soft навыков соискателей.
В текущем году HeadHunter планирует нанять еще 100 сотрудников на различные позиции в направления развития продукта и разработки.Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России почти на 50% вырос спрос на специалистов по кибербезопасности
- 2 Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах
- 3 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
- 4 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
- 5 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022