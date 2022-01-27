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В руководстве HeadHunter произошли масштабные кадровые изменения

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

HeadHunter объявил о масштабных кадровых изменениях. Все назначения касаются продуктового направления компании – в него пришли 5 новых руководителей, ранее работавшие в «Яндексе», «Сбере», Google и других.

В руководстве HeadHunter произошли масштабные кадровые изменения

О кадровых назначениях в HeadHunter RB рассказали в пресс-службе компании.

«В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок в HeadHunter вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний», – сообщили в пресс-службе.

  1. Директором по продукту стал Максим Евдокимов. Ранее он был генеральным директором Okko, VP «Сбера» и «Тинькофф».
  2. Развитие продуктового B2B-направления возглавила Анастасия Зотова. До назначения она работала в «Яндексе», Google, McKinsey & Company.
  3. Главой направления запуска внутренних стартапов и венчурных инвестиций ранней фазы стал Никита Бугров. До прихода в HeadHunter он работал в GfK, McKinsey & Company, «Сибуре».
  4. Новым дизайн-директором стал Михаил Пономаренко. Ранее он занимал должности в «Сбере», Mail.ru и «Яндексе».
  5. Евгений Вольнов возглавил направление, в рамках которого создается новый продукт для анализа hard и soft навыков соискателей.

В текущем году HeadHunter планирует нанять еще 100 сотрудников на различные позиции в направления развития продукта и разработки.

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