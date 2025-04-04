HeadHunter выделил ключевые навыки востребованных топ-менеджеров
Наиболее важными компетенциями руководителей остаются лидерство и стратегическое мышление, показало совместное исследование компаний hh.ru и VIUM, с которым ознакомился Русбейс. Кроме того, руководители, которые проявляют инициативу и видят возможности там, где другие не замечают, получают зарплату в 2-3 раза больше других, считают эксперты.
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Согласно исследованию, 83% компаний считают лидерские качества и способность мотивировать сотрудников ключевыми для топ-менеджеров. На втором месте — стратегическое мышление (78%), на третьем — предпринимательская инициатива (62%).
«По нашим данным, одна из наиболее распространенных причин увольнения по собственному желанию (не считая зарплаты) — это взаимоотношения с топ-менеджментом и стиль управления командой. Руководитель, который умеет находить подход к сотрудникам и мотивировать их, это большая ценность для бизнеса», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
При этом 55% HR-специалистов подчеркивают важность предпринимательского мышления. «Сегодня недостаточно просто обладать высоким уровнем профессиональных знаний. Руководителям необходимо уметь действовать нестандартно, быстро адаптироваться и видеть перспективы там, где другие не замечают возможностей», — отметила основатель компании развивающей бизнес-мышление у руководителей VIUM Дарья Приц.
Исследование также показало, что 76% работодателей ожидают от топ-менеджеров сочетания стратегического подхода и гибкости, 70% — роста прибыли и эффективности, а 12% — свободы действий и готовности экспериментировать с бизнес-моделями.
- В августе HeadHunter назвал вакансии с самыми высокими зарплатами в России. Лидерами стали дата-сайентисты (240 тыс. рублей), руководители группы разработки (236,6 тыс. рублей), DevOps-инженеры (234,1 тыс. рублей) и сварщики (215,7 тыс. рублей).
Фото на обложке: Romanchini / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos
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