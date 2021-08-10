Акселератор High Impact Startup Accelerator ищет уральские стартапы

14 августа частный акселератор High Impact Startup Accelerator прекращает принимать заявки от уральских стартапов. Участники пройдут трекинг и образовательную программу, а также получат возможность привлечь финансирование. Акселератор бесплатный и не берет долю в проекте.

Участников ждут:



предприниматели, инвесторы и другие эксперты в качестве менторов;

трекинг проектов;

общение с представителями бизнес-сообщества;

возможность привлечь инвестиции.

С 16 августа по 16 сентября представители стартапов пройдут образовательную программу из шести модулей:

«Начало»: определение цели, юридической формы, поиск партнеров. «Команда»: поиск сотрудников, обучение. «Продукт»: упаковка, производство. «Коммерция»: маркетинг и продажи. «Финансы и бухгалтерия»: финансовая структура, отчеты. «Менеджмент»: инструменты управления персоналом, мотивация.

16 декабря пройдет демо-день, во время которого участники представят свои проекты инвесторам и партнерам акселератора.

Подробности и форма для заявки — на сайте.



Фото на обложке: ArtEvent ET / Shutterstock