Акселератор High Impact Startup Accelerator ищет уральские стартапы

Евгения Хрисанфова
14 августа частный акселератор High Impact Startup Accelerator прекращает принимать заявки от уральских стартапов. Участники пройдут трекинг и образовательную программу, а также получат возможность привлечь финансирование. Акселератор бесплатный и не берет долю в проекте.
Акселератор High Impact Startup Accelerator ищет уральские стартапыЕвгения Хрисанфова
Участников ждут:
- предприниматели, инвесторы и другие эксперты в качестве менторов;
- трекинг проектов;
- общение с представителями бизнес-сообщества;
- возможность привлечь инвестиции.
С 16 августа по 16 сентября представители стартапов пройдут образовательную программу из шести модулей:
- «Начало»: определение цели, юридической формы, поиск партнеров.
- «Команда»: поиск сотрудников, обучение.
- «Продукт»: упаковка, производство.
- «Коммерция»: маркетинг и продажи.
- «Финансы и бухгалтерия»: финансовая структура, отчеты.
- «Менеджмент»: инструменты управления персоналом, мотивация.
16 декабря пройдет демо-день, во время которого участники представят свои проекты инвесторам и партнерам акселератора.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: ArtEvent ET / Shutterstock
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