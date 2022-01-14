Высокая инфляция стала главной проблемой для развития бизнеса в России в 2021 году

Высокая инфляция стала главным фактором, сдерживающим развитие российских компаний в 2021 году, говорится в отчете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате.
Деловой климат в России после провала в пандемийном 2020 году восстановился в 2021 году, вернувшись к докризисному уровню, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад РСПП. Четверть компаний снова почувствовали улучшение состояния деловой среды, треть заявили об ухудшении, для 38% опрошенных за год ничего не изменилось.
Главной проблемой в 2021 году крупный бизнес назвал рост цен производителей. В прошлом году 80% компаний отмечали продолжающийся рост цен на закупки (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В результате о том, что инфляция мешала развивать бизнес, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019-2020 годах.
При этом рост цен привел к резкому росту прибылей компаний, что повысило их инвестиционную активность. Так, 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020 году), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).
Инфляция оставалась в топ-3 главных ограничений деятельности российских компаний почти ежегодно по результатам опросов РСПП в 2007-2017 годах, однако в прошлом году скачки цен беспокоили компании даже больше, чем системные проблемы.
Среди таки х проблем:
- cнижение спроса — для 18% компаний (30% и 35% в 2019-2020 годах):
- недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%);
- избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).
Проблемы взаимодействия бизнеса с государством в прошлом году упоминались компаниями существенно реже:
- коррупция — для 5% компаний (в 2018 и 2020 годах 20%);
- эффективность судебной системы — для 10% (20%);
- чрезмерное контрольно-надзорное давление — для 28% (34-35%);
- административные барьеры — для 20% (23%).
Тем не менее на горизонте 30 лет около 70% компаний считают, что отношения с государством стали более конструктивными, неперсонализированными и прозрачными. В том числе этому способствовал постепенный переход в цифровой формат.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Andrey Buryakov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Москвичей призвали активнее жаловаться на шумную разгрузку магазинов по ночам
- 2 В Санкт-Петербурге более 120 компаний объявили о бойкоте QR-кодов
- 3 Суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Лавку» после проверки Роспотребнадзора
- 4 Власти заявили о сокращении числа проверок бизнеса в 2021 году почти в четыре раза
- 5 Правительство решило не привлекать банки в проект по развитию госсистемы биометрии
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022
20 января 2022