Высокая инфляция стала главной проблемой для развития бизнеса в России в 2021 году

Высокая инфляция стала главным фактором, сдерживающим развитие российских компаний в 2021 году, говорится в отчете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате.

Деловой климат в России после провала в пандемийном 2020 году восстановился в 2021 году, вернувшись к докризисному уровню, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад РСПП. Четверть компаний снова почувствовали улучшение состояния деловой среды, треть заявили об ухудшении, для 38% опрошенных за год ничего не изменилось.

Главной проблемой в 2021 году крупный бизнес назвал рост цен производителей. В прошлом году 80% компаний отмечали продолжающийся рост цен на закупки (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В результате о том, что инфляция мешала развивать бизнес, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019-2020 годах.

При этом рост цен привел к резкому росту прибылей компаний, что повысило их инвестиционную активность. Так, 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020 году), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).

Инфляция оставалась в топ-3 главных ограничений деятельности российских компаний почти ежегодно по результатам опросов РСПП в 2007-2017 годах, однако в прошлом году скачки цен беспокоили компании даже больше, чем системные проблемы.

Среди таки х проблем:

cнижение спроса — для 18% компаний (30% и 35% в 2019-2020 годах):

недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%);

избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).

Проблемы взаимодействия бизнеса с государством в прошлом году упоминались компаниями существенно реже:

коррупция — для 5% компаний (в 2018 и 2020 годах 20%);

эффективность судебной системы — для 10% (20%);

чрезмерное контрольно-надзорное давление — для 28% (34-35%);

административные барьеры — для 20% (23%).

Тем не менее на горизонте 30 лет около 70% компаний считают, что отношения с государством стали более конструктивными, неперсонализированными и прозрачными. В том числе этому способствовал постепенный переход в цифровой формат.

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