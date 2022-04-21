Россиян с доходами свыше 15 млн рублей в год захотели обложить повышенным налогом

Россиян с ежегодным доходом свыше 15 млн рублей захотели обложить повышенным налогом. С предложением выступили в федерации профсоюзов – там считают, что те, кто много зарабатывают, должны платить больше, а те, кто получает доход не больше МРОТ, наоборот, не платить налог на вообще.
С инициативой выступил глава федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Его доклад опубликован на сайте ФНПР.
Шмаков предложил поднять ставку НДФЛ для людей с доходом свыше 15 млн рублей в год до 17-20%. На данный момент они платят 15% налог на доход, так как он превышает 5 млн рублей. Категория граждан с доходами ниже 5 млн рублей в год платит 13% подоходный налог.
«Необходимо на этой шкале установить новое деление (новую риску), например в 17-20% для доходов свыше 10-15 млн рублей в год», – заявил глава ФНПР. Он добавил, что граждан с доходами в пределах минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует освободить от подоходного налога.
Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходом свыше 5 млн рублей в ноябре 2020 года. Ставка начала действовать 1 января прошлого года. Решение позволило собрать 80 млрд рублей дополнительных налогов в бюджет по итогам 2021 года, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
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