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Российское ПО для кибербезопасности подорожало на 20%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России с марта на 20% подорожало программное обеспечение для кибербезопасности. С ростом цен столкнулась каждая пятая компания.

Российское ПО для кибербезопасности подорожало на 20%

При этом 46% опрошенных говорят о задержках поставок, 9% — о существенном увеличении сроков и 8% — что поставщики вообще отказываются их гарантировать, пишет «Коммерсантъ».

К следуюущему году 84% российских компаний намерены перейти на отечественные средства защиты: антивирусное ПО, VPN-шлюзы, системы защиты WEB-приложений, баз данных и др.

Пока у 51% организаций доля российского ИБ-софта составляет лишь 15%. В госсекторе у каждой третьей компании на российские средства защиты приходится уже более 60% установок.

По словам главы отдела развития бизнеса «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерины Сюртуковой, решения по кибербезопасности приходят или в виде программно-аппаратных платформ, или в виде софта, для которого в любом случае требуются мощности, например, серверы или системы хранения, которые сейчас в дефиците. 

Для местных платформ также требуются зарубежные компоненты, поэтому российские производители не могут обеспечить необходимый рынку объем поставок.

Заказчики часто просят вместе с софтом поставить и «железо». Если у компании не хватает мощностей, то проекты по внедрению ПО откладываются.

Технический директор RuSIEM Антон Фишман добавил, что риски для компаний увеличатся, так как они ранее не закупали новых решений в сфере кибербезопасности ради экономии средств, но в кризисе будут вынуждены направлять ресурсы на сохранение работы.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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