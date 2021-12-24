Названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

Рынок труда в 2021 году практически полностью восстановился от пандемийных потерь. К концу года из-за разгона инфляции темпы роста зарплат в России ускорились. Лидерами среди отраслей стали финансы и IT.

В сфере финансов и страхования зарплаты выросли на 17,7%, в IT и связи — на 16,7%, говорится в исследовании компании «СберИндекс».

Также заметно выросли зарплаты в сферах: сельского хозяйства (13,6%), строительства (12,9%), гостиничного бизнеса и общественного питания (12,2%), обрабатывающего производства (12%), транспортировки и хранении (11,7%), добычи полезных ископаемых (11,3%), услуг ЖКХ (11%).

По данным аналитиков, общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) составит 29,3 трлн рублей. Это на 11,6% больше, чем в 2020 году. Они также указали на ускорение роста зарплат, которые в ноябре увеличились на 14,8% в годовом выражении.

Больше всего объем ФОТ увеличился за год по состоянию на ноябрь в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — на 31,8%. Заметное повышение аналитики отметили также в сфере строительства (21,6%), торговли (21,2%), административной деятельности (19,9%), финансов и страхования (18,7%).

При этом, по данным Росстата, уровень безработицы в стране за год упал на 2 п. п. до 4,3%.

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