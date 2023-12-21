Программисты Java, Golang и iOS названы самыми высокооплачиваемыми IT-специалистами 2023 года. Уровень заработных плат в IT в текущем году вырос в среднем на 10%, подсчитали аналитики – этому способствовала в частности потребность на разработку российского импортозамещенного программного обеспечения.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в IT по итогам 2023 года стали программисты Java, Golang и iOS. Об этом говорится в результатах совместного исследования платформ BestDoctor и hh.ru.

Наибольшие заработные платы в IT предлагают компании-разработчики программного обеспечения, системные интеграторы и интернет-компании. На них приходится 80% вакансий в IT с зарплатой свыше 400 тыс. рублей в месяц.

«Росту зарплат в IT способствовали сразу несколько факторов: развитие тренда на цифровизацию, необходимость разработки собственных решений и российского ПО, рост и развитие технологических компаний и вендоров», – отметил сооснователь группы компаний BestDoctor Марк Саневич.

Среди регионов самые высокие зарплаты в IT предлагаются в Москве, Петербурге, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

В 2023 году доля вакансий в IT с удаленной работой снизилась до 27%. Вакансий, в которых предлагается работа в гибридном формате, стало больше – с 10% в 2021 году до 15% в 2023-ем.

Исследование проводилось по итогам анализа более 160 тыс. вакансий программистов и разработчиков, опубликованных по всей России за 11 месяцев 2023 года.

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