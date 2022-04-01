В России начнут выдавать бессрочный вид на жительство высококвалифицированным иностранцам

При этом кабмин намерен повысить требования к иностранным специалистам. Чтобы получить ВНЖ в льготном порядке, им нужно будет не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 тыс. рублей за квартал, а не 167 тыс. рублей в месяц (501 тыс. рублей в квартал), как по действующим правилам.

Судя по законопроекту, получать разрешение на работу сотруднику придется только в том случае, если он будет работать одновременно в двух субъектах РФ, отметил эксперт по трудовому законодательству «Актион кадры и HR» Кондратюк. Для работы в одном разрешение не понадобится, поскольку при бессрочном виде на жительство он приобретает статус постоянно проживающего в России иностранца, указал он.

Еще одно измение касается оснований, по который работодателю могут отказать в трудоустройстве иностранцев. Сейчас по закону работодатель не может в течение двух лет привлекать иностранных специалистов, если он не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД поддельные или подложные документы. Поправки вносят третье оснвание для отказа: если он направил в налоговую служба некорректные сведения.

Необходимость принятия поправок объясняется «неблагоприятными демографическими тенденциями» и изменением «структурных потребностей в рабочей силе» под влиянием новых технологий. Право оформления бессрочного ВНЖ позволит привлекать на постоянное место жительства в РФ востребованных экономикой иностранцев и создания дополнительных условий ведения бизнеса.