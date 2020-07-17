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Rusbase ищет менеджера по продажам интернет-рекламы

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Команда Rusbase
Команда Rusbase

Редактор проекта Rusbase

Команда Rusbase

Мы ищем специалиста, который будет продавать рекламу и спецпроекты на нашем сайте, находить новых клиентов и работать с существующими.

Rusbase ищет менеджера по продажам интернет-рекламы

Обязанности:

  • продажа интернет-рекламы и спецпроектов на сайте Rusbase rb.ru
  • актуализация клиентской базы, поиск и привлечение новых клиентов;
  • проведение переговоров и организация встреч;
  • подготовка коммерческих предложений;
  • проведение презентации о возможностях Rusbase;
  • выполнение плана продаж;
  • контроль оплат.

Требования:

  • опыт работы 1–3 года
  • знание специфики рынка интернет-рекламы;
  • знание основных показателей эффективности рекламных кампаний в digital-среде;
  • навыки формирования эффективного коммерческого предложения;
  • владение техниками эффективного проведения переговоров.

Ваши преимущества:

  • английский язык;
  • опыт работы в crm.

Условия:

  • заработная плата по результатам собеседования (оклад + %);
  • оформление по ТК РФ;
  • расположения офиса — Патриаршие пруды (м. Маяковская / м. Тверская).

Присылайте резюме и короткое сопроводительное письмо на [email protected] с пометкой «Менеджер по продажам интернет-рекламы». Рассматриваем только соискателей из Москвы.

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