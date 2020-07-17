Новости
Rusbase ищет менеджера по продажам интернет-рекламы
Новости
Команда Rusbase
Мы ищем специалиста, который будет продавать рекламу и спецпроекты на нашем сайте, находить новых клиентов и работать с существующими.
Rusbase ищет менеджера по продажам интернет-рекламыКоманда Rusbase
Обязанности:
- продажа интернет-рекламы и спецпроектов на сайте Rusbase rb.ru
- актуализация клиентской базы, поиск и привлечение новых клиентов;
- проведение переговоров и организация встреч;
- подготовка коммерческих предложений;
- проведение презентации о возможностях Rusbase;
- выполнение плана продаж;
- контроль оплат.
Требования:
- опыт работы 1–3 года
- знание специфики рынка интернет-рекламы;
- знание основных показателей эффективности рекламных кампаний в digital-среде;
- навыки формирования эффективного коммерческого предложения;
- владение техниками эффективного проведения переговоров.
Ваши преимущества:
- английский язык;
- опыт работы в crm.
Условия:
- заработная плата по результатам собеседования (оклад + %);
- оформление по ТК РФ;
- расположения офиса — Патриаршие пруды (м. Маяковская / м. Тверская).
Присылайте резюме и короткое сопроводительное письмо на [email protected] с пометкой «Менеджер по продажам интернет-рекламы». Рассматриваем только соискателей из Москвы.
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