Rusbase ищет редактора раздела технологий
Мы ищем человека, который готов разбираться в сложных темах, умеет писать сам и редактировать чужие тексты, в идеале — с опытом подготовки материалов о стартапах и технологиях.
Что нужно делать:
— Качественно (и грамотно) писать материалы в раздел: обзоры рынков, интервью, истории технологических компаний и подборки стартапов
— Общаться со спикерами и запрашивать комментарии, а иногда — и более глубокую экспертизу по материалу
— В перспективе — работать с внештатными авторами (предлагать им темы, редактировать тексты)
— Придумывать подачу в соцсети для своих материалов
— Быть на связи (не обязательно непосредственно в офисе) с 9 до 18
— Участвовать в редакционных планерках (раз в месяц) и вообще быть частью редакции
Что мы предлагаем:
— Стабильная зарплата (обсуждается)
— Офис в центре (м. Тверская)
— Возможности для роста внутри редакции
— Любовь технологического сообщества
Присылайте резюме, примеры текстов и короткое сопроводительное письмо на [email protected] с пометкой «Редактор технологий Rusbase». Рассматриваем только соискателей из Москвы. Подходящим кандидатам мы предложим тестовое задание.
Фото на обложке: G-Stock Studio, Shutterstock
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