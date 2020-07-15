Rusbase ищет редактора раздела технологий

Мы ищем человека, который готов разбираться в сложных темах, умеет писать сам и редактировать чужие тексты, в идеале — с опытом подготовки материалов о стартапах и технологиях.

Что нужно делать:



— Качественно (и грамотно) писать материалы в раздел: обзоры рынков, интервью, истории технологических компаний и подборки стартапов

— Общаться со спикерами и запрашивать комментарии, а иногда — и более глубокую экспертизу по материалу

— В перспективе — работать с внештатными авторами (предлагать им темы, редактировать тексты)

— Придумывать подачу в соцсети для своих материалов

— Быть на связи (не обязательно непосредственно в офисе) с 9 до 18

— Участвовать в редакционных планерках (раз в месяц) и вообще быть частью редакции





Что мы предлагаем:



— Стабильная зарплата (обсуждается)

— Офис в центре (м. Тверская)

— Возможности для роста внутри редакции

— Любовь технологического сообщества





Присылайте резюме, примеры текстов и короткое сопроводительное письмо на [email protected] с пометкой «Редактор технологий Rusbase». Рассматриваем только соискателей из Москвы. Подходящим кандидатам мы предложим тестовое задание.





Фото на обложке: G-Stock Studio, Shutterstock