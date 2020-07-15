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Rusbase ищет редактора раздела технологий

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Команда Rusbase
Команда Rusbase

Редактор проекта Rusbase

Татьяна Петрущенкова

Мы ищем человека, который готов разбираться в сложных темах, умеет писать сам и редактировать чужие тексты, в идеале — с опытом подготовки материалов о стартапах и технологиях.

Rusbase ищет редактора раздела технологий

Что нужно делать:

— Качественно (и грамотно) писать материалы в раздел: обзоры рынков, интервью, истории технологических компаний и подборки стартапов
— Общаться со спикерами и запрашивать комментарии, а иногда — и более глубокую экспертизу по материалу
— В перспективе — работать с внештатными авторами (предлагать им темы, редактировать тексты)
— Придумывать подачу в соцсети для своих материалов
— Быть на связи (не обязательно непосредственно в офисе) с 9 до 18
— Участвовать в редакционных планерках (раз в месяц) и вообще быть частью редакции

Что мы предлагаем:

— Стабильная зарплата (обсуждается)
— Офис в центре (м. Тверская)
— Возможности для роста внутри редакции
— Любовь технологического сообщества

Присылайте резюме, примеры текстов и короткое сопроводительное письмо на [email protected] с пометкой «Редактор технологий Rusbase». Рассматриваем только соискателей из Москвы. Подходящим кандидатам мы предложим тестовое задание.


Фото на обложке: G-Stock Studio, Shutterstock 

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