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Хирурги 13 стран проведут операции с использованием виртуальной реальности

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Microsoft организует онлайн-трансляцию 12 ортопедических операций, в которых применят технологию смешанной реальности. Операции проведут 15 хирургов из 13 стран с использованием очков гибридной реальности Microsoft HoloLens 2. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Хирурги 13 стран проведут операции с использованием виртуальной реальности

Онлайн-мероприятие пройдет 9-10 февраля 2021 года и будет длиться 24 часа.

Каждая операция проводится коллегией врачей из разных стран. С помощью очков и приложения Dynamics 365 Remote Assist хирурги смогут:

  • визуализировать необходимую дополнительную информацию, например, снимок компьютерной томографии, который появится в виде голограммы поверх реального изображения;
  • демонстрировать проведение операции коллегам в режиме реальном времени;
  • получать консультации и советы экспертов, не присутствующих на операции;
  • дистанционно обучать коллег.

Группой врачей будет руководит французский профессор Тома Грегори. В 2017 году он провел первую в мире операцию в смешанной реальности с использованием HoloLens.

HoloLens 2 — это гарнитура смешанной реальности. С помощью технологии трекинга движений рук и глаз она автоматически определяет, куда направлен взгляд хирурга. По заявлению разработчиков, это позволяет врачу оперировать с большей точностью.

holo

Помимо хирургических операций, во время мероприятия пройдут 25 дискуссий в формате круглого стола, посвященных технологиям во врачебной практике. К ним присоединятся, как эксперты в области медицины, так и представители технологических компаний и стартапов, работающих в этой сфере.

В рамках дискуссий будут затронуты темы ИИ в медицине, будущего технологий дополненной и смешанной реальности в хирургии и другие.

Фото: vectorfusionart / Shutterstock

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