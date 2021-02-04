Хирурги 13 стран проведут операции с использованием виртуальной реальности

Microsoft организует онлайн-трансляцию 12 ортопедических операций, в которых применят технологию смешанной реальности. Операции проведут 15 хирургов из 13 стран с использованием очков гибридной реальности Microsoft HoloLens 2. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Онлайн-мероприятие пройдет 9-10 февраля 2021 года и будет длиться 24 часа.

Каждая операция проводится коллегией врачей из разных стран. С помощью очков и приложения Dynamics 365 Remote Assist хирурги смогут:

визуализировать необходимую дополнительную информацию, например, снимок компьютерной томографии, который появится в виде голограммы поверх реального изображения;

демонстрировать проведение операции коллегам в режиме реальном времени;

получать консультации и советы экспертов, не присутствующих на операции;

дистанционно обучать коллег.

Группой врачей будет руководит французский профессор Тома Грегори. В 2017 году он провел первую в мире операцию в смешанной реальности с использованием HoloLens.

HoloLens 2 — это гарнитура смешанной реальности. С помощью технологии трекинга движений рук и глаз она автоматически определяет, куда направлен взгляд хирурга. По заявлению разработчиков, это позволяет врачу оперировать с большей точностью.

Помимо хирургических операций, во время мероприятия пройдут 25 дискуссий в формате круглого стола, посвященных технологиям во врачебной практике. К ним присоединятся, как эксперты в области медицины, так и представители технологических компаний и стартапов, работающих в этой сфере.

В рамках дискуссий будут затронуты темы ИИ в медицине, будущего технологий дополненной и смешанной реальности в хирургии и другие.

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