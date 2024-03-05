Курс биткоина превысил $69 тыс. и обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд был достигнут в ноябре 2021 года. Активный рост котировок первой криптовалюты начался в январе после одобрения первого в мире ETF на биткоин.

Курс биткоина на бирже во вторник 5 марта обновил исторический максимум. В ходе торгов котировки первой криптовалюты подымались выше $69 тыс.

Предыдущий рекорд стоимости биткоина был поставлен в ноябре 2021 года.

Активный рост курса первой криптовалюты начался в январе 2024 года. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила первый в мире биржевой паевый фонд на биткоин.

Только за последний месяц курс биткоина вырос на 59,2%. За год стоимость биткоина взлетела на 205%.

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