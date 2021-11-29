«Газпром» получил рекордную в истории компании прибыль благодаря высоким ценам на газ в Европе

«Газпром» за три квартала текущего года получил рекордную за всю историю компании прибыль. Высокие цены на газ в Европе, которые в этом году несколько раз обновляли максимумы, позволили «Газпрому» всего за 9 месяцев 2021 года получить чистую прибыль в размере 1,58 трлн рублей.

Данные о прибыли по МСФО, полученной «Газпромом» по итогам трех кварталов текущего года, содержатся в опубликованной финансовой отчетности компании.

Выручка «Газпрома» за указанный период составила 6,73 трлн рублей против 4,4 трлн рублей за аналогичный период 2020 года. Рост на 117% показали продажи газа в Европу и страны дальнего зарубежья, на 34% – в страны бывшего СССР.

При этом чистая прибыль компании за три квартала составила 1,58 трлн рублей, что является исторически рекордным показателем для «Газпрома». В кризисном 2020 году за этот же период компания получила прибыль почти в пять раз меньше – 325 млрд рублей. На прибыльности «Газпрома» в основном сказались высокие цены на газ в Европе.

«Средняя цена экспорта газа последовательно увеличивается шестой квартал подряд, составив в III квартале 304 долл. США за тыс. куб. м – это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Очевидно, что в IV квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года», – отметил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

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