Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпром» получил рекордную в истории компании прибыль благодаря высоким ценам на газ в Европе

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром» за три квартала текущего года получил рекордную за всю историю компании прибыль. Высокие цены на газ в Европе, которые в этом году несколько раз обновляли максимумы, позволили «Газпрому» всего за 9 месяцев 2021 года получить чистую прибыль в размере 1,58 трлн рублей.

«Газпром» получил рекордную в истории компании прибыль благодаря высоким ценам на газ в Европе

Данные о прибыли по МСФО, полученной «Газпромом» по итогам трех кварталов текущего года, содержатся в опубликованной финансовой отчетности компании.

Выручка «Газпрома» за указанный период составила 6,73 трлн рублей против 4,4 трлн рублей за аналогичный период 2020 года. Рост на 117% показали продажи газа в Европу и страны дальнего зарубежья, на 34% – в страны бывшего СССР.

При этом чистая прибыль компании за три квартала составила 1,58 трлн рублей, что является исторически рекордным показателем для «Газпрома». В кризисном 2020 году за этот же период компания получила прибыль почти в пять раз меньше – 325 млрд рублей. На прибыльности «Газпрома» в основном сказались высокие цены на газ в Европе.     

«Средняя цена экспорта газа последовательно увеличивается шестой квартал подряд, составив в III квартале 304 долл. США за тыс. куб. м – это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Очевидно, что в IV квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года», – отметил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Mike Mareen / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  2. 2 Экс-советник президента предложил новый способ добычи водорода
  3. 3 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
  4. 4 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
  5. 5 Критическая инфраструктура
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 ноября 2021

Олимпиада Учи.ру и VK по программированию

30 ноября 2021

Хакатон по DataScience от Московского кредитного банка

30 ноября 2021

SmartMarket Cup HTML5 Games

Все ВОЗМОЖНОСТИ