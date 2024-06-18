Дочернее предприятие H&M в России приступило к ликвидации юридического лица

Дочернее предприятие H&M в России приступило к ликвидации юридического лица. Его планируется закрыть к июню 2025 года. Сама шведская компания не работает в РФ с 2022 года, который завершила с чистым убытком в 9,7 млрд рублей.

Российская «дочка» шведского ритейлера H&M начала процесс ликвидации юридического лица. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, планируемая дата полной ликвидации юрлица — 5 июня 2025 года.

H&M не работает в России с 2022 года, компания решила свернуть бизнес после начала спецоперации на Украине. По итогам 2022 года «дочка» H&M в РФ получила чистый убыток в размере 9,7 млрд рублей. В 2023 году убыток составил 11 млрд рублей.

Активы H&M в России, Белоруссии и Украине ранее были оценены в $433 млн.

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