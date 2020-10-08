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H&M представила аппарат, который превращает старую одежду покупателей в новую

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Шведская сеть магазинов одежды H&M создала машину по переработке текстиля и установила ее в одном из своих магазинов в Стокгольме. Покупатели могут сдать старую одежду и через 5 часов получить новый шарф, свитер или детское одеяло. Об этом сообщает Fast Company.

H&M представила аппарат, который превращает старую одежду покупателей в новую

Машина получила название Looop. Оно установлено в магазине H&M в районе Дроттнинггатан в Стокгольме. Отмечается, что на процесс переработки одежды, который занимает около 5 часов, можно посмотреть через стеклянные стенки аппарата. Созданную с помощью машины одежду можно приобрести по цене от $11 до $16.

h&m looop

Отмечается, что цель этой технологии состоит не в том, чтобы перерабатывать одежду в промышленных масштабах. Основная идея — это осведомление клиентов о процессе переработки ткани и повышение их мотивации к участию в инициативе.

«Мы создали эту машину как миниатюрную версию реального процесса переработки, чтобы показать клиентам, насколько они важны», — комментирует руководитель инноваций в H&M Foundation Эрик Банг. 

Он добавил, что идея развития технологии по переработке тканей появилась у компании несколько лет назад. Но одним из основных препятствий был сбор достаточного количества выброшенной одежды, чтобы масштабировать работу.

Технология Looop была разработана Гонконгским научно-исследовательским институтом текстиля и одежды и компанией Novetex Textiles. Система очищает одежду и измельчает ее на волокна. Так создается новая пряжа для производства одежды. По данным издания, технология не использует воду или химические вещества. Процесс переработки оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем изготовление одежды из первичных материалов, говорится в сообщении. 

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По словам представителя H&M, Looop начинает расширять эту технологию до промышленных масштабов. К 2030 году компания планирует перейти на производство одежды исключительно из экологичных материалов и переработанных волокон. В прошлом году этот показатель составил 57%. При этом компания отмечает, что сейчас у нее есть непроданные запасы одежды на сумму $4,3 млрд.

Еще через 10 лет H&M Group намерена стать климатически позитивной компанией путем сокращения выборосов парниковых газов в атмосферу.

Фото: Electric Egg / Shutterstock

 

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