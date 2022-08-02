H&M открыла магазины в Москве

Магазины шведского бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M открылись в Москве. Об этом сообщает Telegram -канал Mash.

Сообщается, что возобновлена работа в столичном торговом центре «Метрополис». Также магазин бренда открылся и в «Авиапарке». Утверждается, что стоимость товаров возросла.

Магазины H&M закрыты с марта. Об уходе из России компания объявила 18 июля. Тогда же стало известно, что магазины откроются 1 августа для продажи остатков товаров. Однако в объявленную дату магазины H&M не открылись вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы и собравшейся очереди из покупателей.

H&M, как стало известно позднее, отложила открытие торговых точек, чтобы «не создавать ажиотаж».

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