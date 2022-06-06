Ваня Хмелевской запустил Snapcourse – B2B-стартап в EdTech

Сооснователь RealWeb и Inmyroom Ваня Хмелевской запустил стартап в EdTech. Это B2B-платформа для просмотра и создания обучающих курсов. Смотреть их можно в формате сториз, а создавать – используя только смартфон.

О деталях запуска проекта Snapcourse RB.RU рассказал сам Хмелевской.

Это TikTok для корпоративного образования. Используя только телефон любой сотрудник компании может создавать короткие обучающие курсы и делиться с коллегами, партнерами или делать открытыми для всех – как файлы Google Docs. Их можно сделать как в одиночку, так и с командой – это колаборативный инструмент.

Функционал платформы делится на две части:

Первая – плеер, похожий на ленту сториз в социальной сети, где можно просмотреть уже созданные курсы. Единицы контента в нем разбиты – можно смотреть конкретный курс, а не все сразу;

Вторая – редактор для создания курсов. Их можно сделать как в одиночку, так и с командой, используя только смартфон. После создания курса его можно выложить и сделать публичным.

«Мы хотим перенести опыт сториз и TikTok в область корпоративного обучения. Engagement – главный показатель, который должен быть критерием успеха проекта», – пояснил Хмелевской.

Стартап находится на стадии определения конкретной целевой аудитории. В этом вопросе уже есть наработки, подготовленные по результатам анализа рынка, уточнил основатель.

«Для кейса, когда есть, например, физическая коллекция одежды и тысячи продавцов, которым каждые две недели нужно что-то новое рассказать и показать, мы являемся абсолютно идеальным решением», – пояснил Хмелевской.

Snapcourse планирует зарабатывать на подписке, основанной на количестве пользователей внутри канала. Чтобы получить премиальный функционал, нужно будет оплачивать подписку по количеству пользователей.

Стартап заканчивает процесс подтверждения своих рыночных гипотез относительно востребованности продукта. Следующим шагом станет привлечение инвестиций в рамках pre-seed раунда. После этого – масштабирование продукта.

«Все мои предыдущие бизнесы были с партнерами. Это было правильно и рационально. На этот раз я принял решение, что мне нужно делать его одному. Я чувствую, что готов», – рассказал Хмелевской.

Команда Snapcourse начинает развивать продукт на рынке США и тестируют в еще нескольких странах. Пока штата стартапа насчитывает 7-8 разработчиков. После предпосевного раунда команда будет расширяться, уточнил Хмелевской.

В запуск Snapcourse было вложено менее $200 тысяч. Часть из них – собственные средства Хмелевского, остальное – привлеченные инвестиции от коллег из бизнес-среды.