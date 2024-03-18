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Сооснователь холдинга Hobby World консолидирует студии видеоигр для выхода на IPO

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Один из основателей и гендиректор холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов ведет переговоры о M&A-сделках со студиями видеоигр. Речь идет о компаниях с российскими основателями. Об этом пишут «Ведомости».

Сооснователь холдинга Hobby World консолидирует студии видеоигр для выхода на IPO

За последние два года Акулов консолидировал несколько активов, связанных с разработкой игр. Например, локальную структуру студии Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios. 

В конце 2023 года Акулов зарегистрировал ООО «Новодел». Как указано в списке видов деятельности структуры, «Новодел» занимается в том числе разработкой ПО и созданием игр. 

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, сейчас Акулов ведет переговоры по M&A-сделкам сразу с несколькими «студиями видеоигр, у которых российские основатели». Это некрупные проекты, но в их портфелях есть узнаваемые игровые бренды. По условиям потенциальных сделок пока нет конкретики, они могут различаться.

По словам собеседника издания, в одном случае речь может идти о покупке доли в студии или ее российской структуре. В иных случаях возможна покупка или передача лицензий на известные продукты.

Еще один источник утверждает, что нацеленность на покупку активов связана с планами провести IPO в 2025 году.

Сам Акулов не подтвердил и не опроверг вопросы о потенциальном первичном размещении на Московской бирже, но подтвердил свой интерес к различным проектам на рынке.

«Мне всегда интересно принимать участие в новых проектах и помогать развивать рынок как видео-, так и настольных игр», — сказал он.

Акулов вместе с Ильей Карпинским основал издательство настольных игр «Смарт» в 2001 году. Компания выпускала в России такие игры, как «Манчкин» и «Каркассон». В результате слияния «Смарт» и издательства «Мир фэнтези» Ивана Попова и Максима Истомина в 2010 году появился холдинг Hobby World.

Фото на обложке: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

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