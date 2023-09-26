Издательство настольных игр Hobby World инвестирует 500 млн рублей в строительство завода под Тверью

Издательство настольных игр Hobby World построит завод под Тверью. Там намерены выпускать 9 млн экземпляров игр в год.

Инвестиции составят около 500 млн рублей. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется весной 2025 года, передают «Ведомости».

Компания намерена производить на заводе коробки, фишки и другие детали из картона, а также запустить цех литья пластмассовых фигурок, которые раньше, как правило, импортировались.

Фото на обложке: Unsplash