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В рамках Russian Creativity Week пройдет онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 8 по 11 июля состоится онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев» и питч игровых проектов. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

В рамках Russian Creativity Week пройдет онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев»

Темы выступлений:

  • «Игровая индустрия: работа, инвестиции, мечта!»;
  • «Рабочий день менеджера игрового проекта»;
  • «Рабочий день инди-разработчика»;
  • «"Капитал приобрести и невинность соблюсти": Маркетинг и business development».

Спикеры:

  • Вячеслав Уточкин, игровой продюсер, заместитель директора ЦРК БИ ВШБ НИУ ВШЭ;
  • Константин Сахнов, игровой продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ;
  • Сергей Зыков, аккаунт-директор компании SoftClub.

Также участники могут присоединиться к конкурсу игровых проектов — победители получат гранты по 50 тыс. рублей на разработку, а также книги издательств «Бомбора» и «ДМК-Пресс». Подать заявку можно до 1 июля.

Зарегистрироваться для участия и подать заявку на конкурс можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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