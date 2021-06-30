В рамках Russian Creativity Week пройдет онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев»

С 8 по 11 июля состоится онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев» и питч игровых проектов. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

Темы выступлений:



«Игровая индустрия: работа, инвестиции, мечта!»;

«Рабочий день менеджера игрового проекта»;

«Рабочий день инди-разработчика»;

«"Капитал приобрести и невинность соблюсти": Маркетинг и business development».

Спикеры:

Вячеслав Уточкин, игровой продюсер, заместитель директора ЦРК БИ ВШБ НИУ ВШЭ;

Константин Сахнов, игровой продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ;

Сергей Зыков, аккаунт-директор компании SoftClub.

Также участники могут присоединиться к конкурсу игровых проектов — победители получат гранты по 50 тыс. рублей на разработку, а также книги издательств «Бомбора» и «ДМК-Пресс». Подать заявку можно до 1 июля.

Зарегистрироваться для участия и подать заявку на конкурс можно на сайте.

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