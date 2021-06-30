Евгения Хрисанфова
С 8 по 11 июля состоится онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев» и питч игровых проектов. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.
В рамках Russian Creativity Week пройдет онлайн-фестиваль «Хочу в геймдев»Евгения Хрисанфова
Темы выступлений:
- «Игровая индустрия: работа, инвестиции, мечта!»;
- «Рабочий день менеджера игрового проекта»;
- «Рабочий день инди-разработчика»;
- «"Капитал приобрести и невинность соблюсти": Маркетинг и business development».
Спикеры:
- Вячеслав Уточкин, игровой продюсер, заместитель директора ЦРК БИ ВШБ НИУ ВШЭ;
- Константин Сахнов, игровой продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ;
- Сергей Зыков, аккаунт-директор компании SoftClub.
Также участники могут присоединиться к конкурсу игровых проектов — победители получат гранты по 50 тыс. рублей на разработку, а также книги издательств «Бомбора» и «ДМК-Пресс». Подать заявку можно до 1 июля.
Зарегистрироваться для участия и подать заявку на конкурс можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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