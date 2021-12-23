Сооснователь мебельного ритейлера Hoff допустил выход компании на IPO

Еще одна российская компания собралась проводить IPO. Сооснователь мебельного ритейлера Hoff Михаил Кучмент не исключил, что компания выйдет на биржу в ближайшие три года, но ее развитие пока не нуждается в привлечении капитала.

О намерениях выйти на биржу Михаил Кучмент рассказал в интервью «Ведомостям». Сооснователь Hoff сказал, что IPO для Hoff не является самоцелью, но компания не исключает сценарий выхода на биржу в ближайшие три года.

«Пока компания развивается на собственные средства, и думаю, что текущие темпы развития мы можем обеспечить без привлеченного капитала», – подчеркнул Михаил Кучмент.

По прогнозам Кучмента, выручка Hoff по итогам 2021 года составит 50 млрд рублей. В 2020 году мебельный ритейлер заработал 35 млрд рублей. Это, по расчетам Кучмента, около 5% от всего объема рынка мебели в России, который составляет 700 млрд рублей в год.

Две трети продаваемых Hoff товаров – это мебель, одна треть – товары для дома, уточнил Кучмент. 35% продаж ритейлера приходятся на онлайн-каналы. Через два-три года Hoff увеличит эту долю до 50%, полагает Кучмент.

По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Домашний интерьер», под которым работает Hoff, завершил 2020 года с убытком в 1 млрд рублей. По итогам 2019 года убыток составил 1,7 млрд рублей.

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