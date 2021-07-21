Россияне назвали важные места поездок на такси

У почти 5 млн пользователей сервиса «Ситимобил» на первом месте среди сохраненных адресов — домашний, затем — места работы, учебы, спортзалов.

Сервис «Ситимобил» проанализировал названия сохраненных адресов и выяснил, куда россиянам важнее всего добраться. С результатами анализа пресс-служба поделилась с RB.

В компании отметили, что анализировались только названия сохраненных мест в отрыве от других данных, в том числе адресов, добавленных в избранные.

Чаще всего россияне сохраняют свой домашний адрес, на втором месте по количеству сохранений адреса под названием «Родители» и «Мама».

Популярными местами для поездок у россиян оказались локация «Дача» и, что интересно, еще «Дом 2» и «Работа 2». Пользователи еще часто сохраняют и подписывают адреса бабушек, мест учебы и поликлиник, баров, клубов и танцев. Нередко россияне сохраняют адреса локаций МФЦ, банков и магазинов.

В топ часто сохраняемых попали еще и адреса детских садов, общежитий (которые большинство россиян называют «общага»), мест учебы и работы, вокзалов, аэропортов, а также больниц. У более 20% пользователей в приложении забиты адреса вторых половинок - их россияне ласково записывают как «зая» или «любимый/ая».

Самым популярным видом спорта, согласно сохраненным названиям, оказался теннис. Не меньшей популярностью пользуются адреса фитнес центров, спортзалов и бассейнов, а также локации, которые записаны как «маникюр», «ноготочки», «ресницы», «парикмахерская» или «косметолог».

Во время исследования аналитики обнаружили интересный факт, самые часто встречающиеся женские имена в сохраненных адресах — Настя и Катя, а мужские — Дима и Антон.

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Фото: официальная страница «Ситимобил» в Facebook