Сервис для поиска жилья в аренду HomeBro запустился во всех городах-миллионниках России

Сервис для поиска жилья в аренду HomeBro, который мониторит сайты с объявлениями и выбирает самое подходящее жилье, запустился во всех городах-миллионниках России, а также Сочи, Краснодаре и Архангельске. В рамках пилота к проекту присоединился и Лондон.

О расширении географии сервиса HomeBro RB.ru рассказал представитель компании.

HomeBro теперь работает во всех городах-миллионниках России. Таких, по данным на январь 2021 года, в России насчитывается 15. Сервис также заработал в Сочи, Краснодаре, Архангельске.

HomeBro представляет собой чат-бота в Telegram. Он следит за объявлениями, выставленными на сайтах по аренде недвижимости, таких как «Циан», «Авито» и «Яндекс.Недвижимость», и присылает наиболее релевантные варианты в мессенджер.

«Робот умеет выявлять дублирующиеся объявления, находить предложение напрямую от собственника, а также отсеивать «бабушкин» ремонт с помощью нейросети», – отметил представитель сервиса.

Для пользователей сервис бесплатный, разработчики зарабатывают на комиссии от услуг партнеров, а также на пожертвованиях пользователей. Пилотную версию HomeBro разработчики запустили в Лондоне.

Помимо поиска жилья в аренду, сервис позволяет находить подходящие для покупки автомобили. Эта опция работает во всех городах России.

Юридическое лицо ООО «Хоумбро» образовано в феврале 2021 года. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге. 94% доли принадлежит Льву Клебанову, 6% – Арсену Абдуллину.

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