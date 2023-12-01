HomeBro запустил единый портал объявлений об аренде и продаже недвижимости

PropTech-сервис HomeBro запустил единый портал объявлений об аренде и продаже объектов недвижимости. Он не является агрегатором в классическом виде – это поисковик, использующий нейросеть для исключения дубликатов объявлений и анализа ремонта по фото.
Сервис HomeBro запустил портал с объявлениями об аренде и продаже объектов недвижимости. О запуске RB.RU рассказал основатель проекта Лев Клебанов.
Портал представляет собой поисковик, в котором пользователь переходит на сайт-источник для просмотра объявления. На портале собраны предложения с «Домклика», «Циана», «Авито», «Яндекс.Недвижимости», М2, «Самолет.Плюс» – всего более 1 млн объявлений с ежедневным пополнением, сообщили в HomeBro.
«Важной особенностью системы является использование нейросетей для анализа качества ремонта по фото и исключения дубликатов объявлений», – отметили в сервисе.
Портал также интегрирован с ботом в Telegram, через который присылает пользователю подходящие варианты. HomeBro работает в 18 городах – всех «миллионниках», Сочи, Краснодаре, Архангельске.
Бывший менеджер «Яндекса» Лев Клебанов запустил HomeBro в 2020 году. По собственным данным, сервис привлек более 500 тыс. пользователей, активная аудитория составляет 30 тыс. человек в месяц.
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
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