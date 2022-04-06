В банке «Хоум Кредит» сменится председатель правления

Банк «Хоум Кредит» объявил о смене председателя правления. Новым станет Александр Антоненко, в период руководства которого «Хоум Кредит» стал лидером на российском рынке потребительского кредитования.
О назначении нового председателя правления сообщили в пресс-службе банка «Хоум Кредит».
Нынешний председатель правления Дмитрий Пешнев-Подольский принял решение уйти из компании.
«Команда банка под руководством Дмитрия успешно справлялась с вызовами внешней среды. По итогам 2021 года объемы бизнеса существенно выросли, создана крепкая платформа для дальнейшего роста», – отметил руководитель группы «Хоум Кредит» Жан-Паскаль Дювьесар.
Место Пешнева-Подольского займет зампред правления Александр Антоненко. Он вступит в должность 10 апреля.
Антоненко ранее возглавлял блок потребительского кредитования банка. Под его руководством «Хоум Кредит» занимал первое место на рынке потребительского кредитования России, отметили в банке.
«Хоум Кредит» входит в топ-30 российских банков по объему активов. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. По собственным данным на сентябрь 2021 года, у компании есть 253 офиса в России и Казахстане.
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