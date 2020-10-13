Apple представила «умную» колонку HomePod mini и iPhone 12 с поддержкой 5G
На второй осенней презентации 2020 года Apple показала «умную» колонку HomePod mini. Она оснащена широкополосным динамиком и возможностью «вычислять» особенности аудио для автоматической настройки. Также компания представила более прочный и тонкий iPhone 12 с поддержкой 5G.
Стоимость мини-колонки составит $99. Она также поддерживает функции голосового ассистента Siri и может управляться с помощью приложения My Home.
Также компания представила iPhone 12. Смартфон поддерживает сети нового поколения 5G. Для экономии заряда батареи он автоматически переключается между 5G и LTE, заявили в Apple.
Устройство на 11% тоньше, 15% меньше и 16% ярче. Кроме того, в 4 раза прочнее. Дисплей оснащен технологией защиты стекла Ceramic Shield, рассказали в компании. Задняя стенка новой модели такая же, как у предыдущей одиннадцатой версии iPhone.
Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, зеленом и голубом.
В iPhone 12 установлен улучшенный процессор A14 Bionic, созданный на основе пятинанометровой технологии. По данным компании, он самый мощный и на 50% быстрее А13.
Новость дополняется.
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