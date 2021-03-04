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Honda запустит в продажу автомобиль, которым можно управлять без помощи рук

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

5 марта компания Honda начнет продажи новой модели Legend, оснащенной набором технологий безопасности и помощи водителю. Автомобиль отвечает третьему уровню автоматизации по международной классификации, говорится на сайте компании.

Honda запустит в продажу автомобиль, которым можно управлять без помощи рук

Legent — это седан премиум-класса. Его продажи на первом этапе будут осуществляться только по системе лизинга. Цена модели составит 11 млн иен (окло $102 тысяч).

honda legent

Система встроенных в авто технологий под названием Sensing Elite включает:

  • адаптивный круиз-контроль;
  • систему движения на низкой скорости;
  • функцию удержания полосы.

При их одновременной активации возможно управление автомобилем без помощи рук. По заявлению компании, при таком режиме машина способна самостоятельно определить расстояние до следующего впереди транспортного средства и затормозить в случае приближения к нему. 

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Также Honda Legent оснащена автопилотом для движения по городским пробкам. Чтобы его использовать, нужно дополнительно включить навигатор, и машина будет сама набирать скорость и тормозить в загруженном потоке.

Кроме того, в новую модель встроена система, позволяющая совершить маневр без участия водителя. Для этого ему необходимо убедиться в безопасности перестроения и включить сигнал поворота. Далее автомобиль будет контролировать свою скорость, а также возьмет на себя рулевое управление.

Наконец, Legent может помочь при аварийной остановке. Если при включенном автопилоте водитель не будет отвечать на запросы системы о передаче обслуживания (передаче управления обратно водителю), то машина самостоятельно замедлится и остановится. При этом она перестроится в крайнюю полосу движения или на обочину дороги.

Третий уровень автоматизации обозначает, что автомобиль может двигаться без участия водителя при определенных условиях, например в потоке по шоссе, совершая торможения, ускорения и обгоны медленного транспорта. Однако водителю необходимо следить за дорогой, чтобы отреагировать на экстренные ситуации. Скорость движения по шоссе для таких моделей ограничена.

Всего выделяется 6 уровней автоматизации машин: нулевой подразумевает полное отсутствие автоматического управления, пятый — полную автоматизацию.

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock

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