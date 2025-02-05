СМИ узнали о планах Nissan отказаться от слияния с Honda

Совет директоров Nissan планирует отказаться от предложения стать дочерней компанией Honda, сообщают источники Bloomberg , The Wall Street Journal и Nikkei Asia . О том, что компании обсуждают слияние, стало известно менее двух месяцев назад.

По данным Bloomberg, Nissan намерен созвать заседание совета директоров уже в среду, 5 февраля. Nikkei Asia пишет, что автоконцерны не смогли договориться о стоимости каждой из компаний в рамках одного холдинга.

По данным Nikkei, Honda и Nissan собираются отозвать меморандум о взаимопонимании, который они подписали в декабре. Представители автопроизводителей в комментарии Bloomberg отметили, что не делали никаких заявлений о ходе переговоров, подтвердив, что они продолжаются. Компании планировали определить основные условия сделки к середине февраля.

В декабре Financial Times сообщила, что Nissan и Honda начали предварительные переговоры о слиянии. В компаниях заявили, что «рассматривают разные варианты сотрудничества», включая объединение.

Незадолго до этого Bloomberg сообщил, что Nissan уволит 9 тыс. сотрудников по всему миру и сократит производство на 20% из-за падения продаж автомобилей и ужесточения конкуренции со стороны китайских компаний, а также Tesla Илона Маска.

Если слияние двух автоконцернов не состоится, давление на Nissan усилится, руководству компании предстоит убедить кредиторов, сотрудников и клиентов в том, что она сможет выжить в условиях жесткой конкуренции в США, отмечает WSJ.

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