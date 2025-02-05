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СМИ узнали о планах Nissan отказаться от слияния с Honda

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Совет директоров Nissan планирует отказаться от предложения стать дочерней компанией Honda, сообщают источники Bloomberg, The Wall Street Journal и Nikkei Asia. О том, что компании обсуждают слияние, стало известно менее двух месяцев назад.

СМИ узнали о планах Nissan отказаться от слияния с Honda
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По данным Bloomberg, Nissan намерен созвать заседание совета директоров уже в среду, 5 февраля. Nikkei Asia пишет, что автоконцерны не смогли договориться о стоимости каждой из компаний в рамках одного холдинга.

По данным Nikkei, Honda и Nissan собираются отозвать меморандум о взаимопонимании, который они подписали в декабре. Представители автопроизводителей в комментарии Bloomberg отметили, что не делали никаких заявлений о ходе переговоров, подтвердив, что они продолжаются. Компании планировали определить основные условия сделки к середине февраля.

В декабре Financial Times сообщила, что Nissan и Honda начали предварительные переговоры о слиянии. В компаниях заявили, что «рассматривают разные варианты сотрудничества», включая объединение.

Незадолго до этого Bloomberg сообщил, что Nissan уволит 9 тыс. сотрудников по всему миру и сократит производство на 20% из-за падения продаж автомобилей и ужесточения конкуренции со стороны китайских компаний, а также Tesla Илона Маска.

Если слияние двух автоконцернов не состоится, давление на Nissan усилится, руководству компании предстоит убедить кредиторов, сотрудников и клиентов в том, что она сможет выжить в условиях жесткой конкуренции в США, отмечает WSJ.

Фото на обложке: Dilara Irem Sancar / Anadolu / Getty Images

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