СМИ узнали о планах Nissan отказаться от слияния с Honda
Совет директоров Nissan планирует отказаться от предложения стать дочерней компанией Honda, сообщают источники Bloomberg, The Wall Street Journal и Nikkei Asia. О том, что компании обсуждают слияние, стало известно менее двух месяцев назад.
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По данным Bloomberg, Nissan намерен созвать заседание совета директоров уже в среду, 5 февраля. Nikkei Asia пишет, что автоконцерны не смогли договориться о стоимости каждой из компаний в рамках одного холдинга.
По данным Nikkei, Honda и Nissan собираются отозвать меморандум о взаимопонимании, который они подписали в декабре. Представители автопроизводителей в комментарии Bloomberg отметили, что не делали никаких заявлений о ходе переговоров, подтвердив, что они продолжаются. Компании планировали определить основные условия сделки к середине февраля.
В декабре Financial Times сообщила, что Nissan и Honda начали предварительные переговоры о слиянии. В компаниях заявили, что «рассматривают разные варианты сотрудничества», включая объединение.
Незадолго до этого Bloomberg сообщил, что Nissan уволит 9 тыс. сотрудников по всему миру и сократит производство на 20% из-за падения продаж автомобилей и ужесточения конкуренции со стороны китайских компаний, а также Tesla Илона Маска.
Если слияние двух автоконцернов не состоится, давление на Nissan усилится, руководству компании предстоит убедить кредиторов, сотрудников и клиентов в том, что она сможет выжить в условиях жесткой конкуренции в США, отмечает WSJ.
Фото на обложке: Dilara Irem Sancar / Anadolu / Getty Images
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