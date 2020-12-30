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Honda уйдет с автомобильного рынка России в 2022 году

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Honda уйдет с автомобильного рынка России в 2022 году

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — говорится в официальном сообщении «Хонда Мотор РУС».

Уточняется, что компания сохранит присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит послепродажное обслуживание автомобилей.

Сегодня российская автомобильная дилерская сеть Honda насчитывает 21 предприятие. Этим летом компания еще приглашала к сотрудничеству дилеров в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock

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