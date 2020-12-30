«Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Honda уйдет с автомобильного рынка России в 2022 году