Honda уйдет с автомобильного рынка России в 2022 году

«Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.
«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — говорится в официальном сообщении «Хонда Мотор РУС».
Уточняется, что компания сохранит присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит послепродажное обслуживание автомобилей.
Сегодня российская автомобильная дилерская сеть Honda насчитывает 21 предприятие. Этим летом компания еще приглашала к сотрудничеству дилеров в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock
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