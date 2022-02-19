Мотоциклисты на Honda, Yamaha и BMW чаще попадают в аварии

Эксперты страховой компании «Согласие» подсчитали, водители каких мотоциклов в 2021 году чаще других становились виновниками ДТП. В основу исследования легла статистика по ОСАГО.

Результаты получились такие:

аварии с участием водителей Honda происходили в 21% случаев, Yamaha — 20%, BMW — 18%, Suzuki — 14%, Kawasaki — 10%.

Далее в порядке убывания идут Ducati, Cobra Crossfire, Racer, Harley-Davidson, Motoland, ИЖ и другие.

Мужчины врезались в других участников дорожного движения чаще женщин: 87% против 13% соответственно.

По данным «Автостата» и АО «Электронный паспорт», в прошлом году жители России приобрели 18,4 тыс. мотоциклов (40% из них – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге).

В топ-5 вошли BMW (2,8 тыс.), Bajaj (2,4 тыс.), Motoland (1,9 тыс.), Harley-Davidson (1,2 тыс.) и Racer (1,1 тыс.). Всего в стране более 2 млн мотоциклов.

«В эксплуатации мотоциклов, с точки зрения страховых рисков, есть определенная специфика – частота наступления страховых событий низкая, но если страховой случай наступил, то он очень серьезный. Выплата пострадавшим от действий мотоциклиста может быть достаточно существенной, но она не такая крупная, как сумма ущерба, который наносится самому водителю мотоцикла. В аварии травмы получает мотоциклист, повреждения — его транспорт и все, что в момент аварии может быть при нем (экипировка, гаджеты, гарнитура к ним и другое имущество)», — объясняет директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

Он также напоминает, что с наступлением весны аварийность нарастает и достигает пика к середине лета. И желает всем любителям мотоциклов быть вдвойне аккуратными, выдерживать дистанцию, неуклонно соблюдать сезонность и не выезжать на дорогу в дни, когда метеоусловия этого не позволяют.

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Фото на обложке: Gijs Coolen / Pexels