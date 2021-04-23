Honda заявила о планах полностью отказаться от производства «обычных» автомобилей

Новый генеральный директор японского производителя автомобилей Honda Тошихиро Мибе заявил о планах компании перейти на выпуск только электрокаров к 2040 году.

Согласно заявлению Мибе, процитированного Bloomberg, сегодня доля электрокаров в домашних продажах компании всего 1%. К 2030 году она должна вырасти до 20%, а к 2035 – до 80%. Планы на рост доли в продажах в США и Китае – до 80% к 2035 году.

Ранее о намерениях в ближайшие 10 лет перейти на производство исключительно электрокаров заявили в Volvo. General Motors планирует прекратить выпуск дизельных и бензиновых автомобилей в течение 15 лет. Похожие перспективы развития бизнеса ранее озвучили в Jaguar Land Rover и Porsche.

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