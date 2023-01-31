Правительство Гонконга введет обязательное лицензирование стейблкоинов

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) огласило результаты дискуссии по поводу регулирования криптовалют в административном районе. После принятия закона компании, осуществляющие деятельность в Гонконге, должны будут получать лицензию на выпуск стейблкоинов.

В дискуссии по поводу регулирования криптовалют в Гонконге приняло участие 58 компаний, среди которых стоит отметить таких крупных игроков индустрии как Binance, Ripple labs, Visa, MasterCard и Animoca. В опубликованном HKMA документе говорится, что полученные от них отзывы помогли сформулировать новые правила для регулирования выпуска и управления стейблкоинами.

Одним из наиболее обсуждаемых ограничений законопроекта стал запрет на выпуск алгоритмических стейблкоинов — монет, чью привязку к курсу фиатной валюты обеспечивают алгоритмы, а не существующие в реальном мире средства. Поводом для принятия решения стал крах криптопроекта TerraUSD весной 2022 года, который лишил пользователей десятков миллиардов долларов.

Регулятор планирует контролировать привязку монет к фиатным валютам при помощи проверок обеспечения стейблкоинов компаний, которые получат лицензию. НКМА планирует внедрить новые правила работы криптокомпаний в течение 2023-2024 годов.

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