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Доступный смартфон Honor 60 SE 5G официально представлен в Китае по цене от $345

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Смартфон Honor 60 SE 5G официально представлен в Китае по цене от $345. Производитель принимает предварительные заказы на устройство, его поставки начнутся с 18 февраля. В этот день смартфон поступит в открытую продажу по всем каналам.

Доступный смартфон Honor 60 SE 5G официально представлен в Китае по цене от $345

Смартфон Honor 60 SE 5G будет продаваться в двух вариантах. Базовая версия предусматривает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ в хранилище и будет стоить от $345. Устройство с 256 ГБ памяти оценили в $393. Об этом сообщил портал Gizmochina.

В переводе на рубли устройства стоят 26,1 тысяч и 29,7 тысяч рублей по курсу на 8 февраля. По мнению экспертов, смартфон внешне напоминает iPhone 13 Pro.

Компания подтвердила, что у смартфона будет изогнутый дисплей FullHD+ с частотой 120 Гц и способностью отображать миллиарды цветов. Телефон работает на SoC MediaTek Dimensity 900. Для съемки селфи и видеозвонков предусмотрена 64-мегапиксельная камера.

На задней панели устройства установлена ​​тройная камера, состоящая из 64-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельной третичной камеры.

Управлять смартфоном будет Android Magic UI 5.0. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки 66 Вт.

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По цене Honor 60 SE 5G более доступен, чем уже поступившие в продажу Honor 60 и 60 Pro.

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Фото на обложке: Unsplash

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