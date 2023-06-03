Honor учреждает дочернюю компанию по производству микрочипов

Китайский бренд смартфонов Honor учредил в шанхайской зоне свободной торговли Линган дочернюю компанию Shanghai Honor Intelligent Technology Development. Фирма с уставным капиталом в 100 млн юаней ($14 млн), работающая под управлением Honor Terminal, будет производить электронные чипы.

Новость о расширении бывшего суббренда Huawei, как отмечает Gizmochina, кажется неслучайной: не так давно конкурент Honor — компания Oppo — закрыла свое подразделение по производству чипов и распустила внушительный штат сотрудников.

Помимо дизайна и производства чипов Shanghai Honor Intelligent Technology Development будет заниматься также разработкой сопутствующего программного обеспечения, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также продвижением и продажей новых продуктов.

Это будет уже пятый «исследовательский центр» Honor в Китае: другие компании-разработчики, в которых есть мощное научное подразделение, располагаются в Пекине, Шэньчжэне, Сиане и Нанкине.

Хотя Honor прямо не подтвердила, будет ли разработка собственных чипов частью деятельности дочерней компании, этот шаг привлек особе внимание рынка в контексте предыдущих действий Oppo.

Корпорация-конкурент особенно подчеркивала, что расформирование команды по разработке чипов вызвано неопределенностью в мировой экономике и на рынке смартфонов, но эксперты все же подозревали какие-то нефинансовые факторы в основе такого решения.

При этом Xiaomi, другой крупный китайский производитель смартфонов, как раз подтвердил, что будет в ближайшем будущем инвестировать в разработку чипов, считая это важнейшим элементом своего основного бизнеса.

Генеральный директор Honor Чжао Мин заявил, что стратегия компании в отношении чипов будет определяться на основе конкретных обстоятельств. Он подчеркнул, что решение о собственной разработке или о сотрудничестве с внешними партнерами будет зависеть от потребностей рынка.

В марте Honor представила свой первый чип радиочастотной связи собственной разработки Honor C1, предназначенный для усиления сигналов 5G. Однако компания признает, что для создания более сложных систем ей необходима поддержка таких мощных игроков, как Qualcomm или MediaTek.

Несмотря на снижение общего объема поставок смартфонов в Китае в 2022 году на 14% из-за экономического спада, Honor удалось увеличить поставки на 30% до 52,2 млн устройств. В результате ее доля на рынке выросла с 12% до 18%, уступая только Vivo, родственному бренду Oppo.

Фото на обложке: Honor