Honor представила складной смартфон в виде дамской сумки с экраном наружу

Honor представила смартфон в виде дамской сумки, экран которого складывается наружу. Производитель позиционирует гаджет как модный аксессуар, который можно носить в руках или на плече – для этого даже создали ремешки с разным дизайном и длиной.

Китайская компания Honor представила смартфон, экран которого складывается наружу. Новинку показали на выставке IFA 2023 в Берлине.

Производитель позиционирует Magic V Purse как модный аксессуар. Функция Always On Display позволяет менять живые и интерактивные обои на экранах по обеим сторонам смартфона под наряд владельца. Обои интерактивные – они регаируют на прикосновения, движения гаджета и уровень освещенности помещения.

Magic V Purse тонкий – менее 9 мм в сложенном виде. Honor не раскрыла технические характеристики смартфона, но уточнила, что он сможет выдержать до 400 тыс. циклов складывания. Также Honor указала на экологичность материалов, из которых изготовлен гаджет.

Honor не уточнила дату начала продаж и номинальную цену новинки.

Фото на обложке: Видеопрезентация Honor