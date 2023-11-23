Производитель смартфонов Honor планирует провести IPO. Его основным владельцем является региональное правительство Шэньчжэня, а сама компания делит с Oppo первое место на китайском рынке смартфонов с долей в 19%.

Китайский производитель смартфонов Honor планирует выйти на биржу через первичное размещение акций. Об этом сообщило издание Gizmochina.

Honor является одним из ведущих игроков рынка смартфонов в Китае. По данным аналитиков Counterpoint Technology Market Research, доля компании на рынке составляет 19%. По этому показателю Honor делит первое место с компанией Oppo.

Основным владельцем Honor является региональное правительство Шэньчжэня. Детали IPO, а также название биржи, на которой пройдет размещение, пока неизвестны.

Honor отделилась от Huawei Technologies в самостоятельный бизнес в 2020 году после введения санкций США.

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