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Производитель смартфонов Honor планирует провести IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель смартфонов Honor планирует провести IPO. Его основным владельцем является региональное правительство Шэньчжэня, а сама компания делит с Oppo первое место на китайском рынке смартфонов с долей в 19%.

Производитель смартфонов Honor планирует провести IPO

Китайский производитель смартфонов Honor планирует выйти на биржу через первичное размещение акций. Об этом сообщило издание Gizmochina.

Honor является одним из ведущих игроков рынка смартфонов в Китае. По данным аналитиков Counterpoint Technology Market Research, доля компании на рынке составляет 19%. По этому показателю Honor делит первое место с компанией Oppo.

Основным владельцем Honor является региональное правительство Шэньчжэня. Детали IPO, а также название биржи, на которой пройдет размещение, пока неизвестны.

Honor отделилась от Huawei Technologies в самостоятельный бизнес в 2020 году после введения санкций США.

Фото на обложке: N.Z.Photography / Shutterstock

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