На смартфоны Honor вернутся сервисы Google

Производитель китайских смартфонов Honor занимается подготовкой новой линейки устройств с поддержкой сервисов Google. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.

Смартфоны Honor с сервисами Google планируют представить весной 2021 года, линейка выйдет в том числе в России. Huawei AppGallery на них не будет, магазин приложений останется только на ранее вышедших устройствах.

Google прекратила поддерживать смартфоны Huawei и Honor после того, как Министерство торговли США внесло Huawei в «черный» список в 2019 году. На фоне санкций Huawei продала свои активы компании Honor ради спасения бренда. Покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Стоимость сделки, по некоторым данным, могла составить $15 млрд, уточняет издание.

Таким образом, новая линейка Honor станет первым выходом на рынок после отделения от Huawei. Сейчас производитель смартфонов ведет переговоры с американской Qualcomm на предмет установки на устройства процессоров с поддержкой 5G. Смартфоны Honor занимают второе место по продажам в России, уступая Samsung.

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