Пока во всем мире на рынке складных смартфонов, которые набирают популярность у технически подкованных потребителей, неизменно доминирует Samsung, в Китае лидером в третьем квартале 2023 года с долей в 50% стал Honor, за которым довольно близко следует Huawei.

Honor стал лидером китайского рынка складных смартфонов в третьем квартале с долей в 50%