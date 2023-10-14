Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Honor стал лидером китайского рынка складных смартфонов в третьем квартале с долей в 50%

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока во всем мире на рынке складных смартфонов, которые набирают популярность у технически подкованных потребителей, неизменно доминирует Samsung, в Китае лидером в третьем квартале 2023 года с долей в 50% стал Honor, за которым довольно близко следует Huawei.

Honor стал лидером китайского рынка складных смартфонов в третьем квартале с долей в 50%

Согласно последним данным Counterpoint, на которые ссылается Gizmochina, самым продаваемым «большим складным» смартфоном стал один из новейших складных телефонов Honor Magic V2, продажи которого составили 8 млн. устройств.

На втором и третьем месте соответственно Huawei Mate X3 и Huawei Mate X5. Эксперты рынка допускают, что в ближайшем будущем Huawei может сместить Honor. Аналитики считают чередование лидерства естественным и распространенным явлением на конкурентном рынке.

Доля китайских производителей на общемировом рынке складных смартфонов занимает 58,6% . Продажи по всему миру также растут: во втором квартале 2023 года рынок вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото на обложке: Hihonor.com

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Повседневная магия: опыт использования Honor MagicBook 14
  2. 2 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
  3. 3 Тестируем HONOR 10X Lite: доступный смартфон с высокой производительностью
  4. 4 Челлендж: как целый день работать со смартфона
  5. 5 5 лет realme
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2023

Финансирование стартапов от клуба инвесторов

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

15 октября 2023

Инвестиционный конвейер новых цифровых продуктов

Все ВОЗМОЖНОСТИ