Honor стал лидером китайского рынка складных смартфонов в третьем квартале с долей в 50%

Пока во всем мире на рынке складных смартфонов, которые набирают популярность у технически подкованных потребителей, неизменно доминирует Samsung, в Китае лидером в третьем квартале 2023 года с долей в 50% стал Honor, за которым довольно близко следует Huawei.
Согласно последним данным Counterpoint, на которые ссылается Gizmochina, самым продаваемым «большим складным» смартфоном стал один из новейших складных телефонов Honor Magic V2, продажи которого составили 8 млн. устройств.
На втором и третьем месте соответственно Huawei Mate X3 и Huawei Mate X5. Эксперты рынка допускают, что в ближайшем будущем Huawei может сместить Honor. Аналитики считают чередование лидерства естественным и распространенным явлением на конкурентном рынке.
Доля китайских производителей на общемировом рынке складных смартфонов занимает 58,6% . Продажи по всему миру также растут: во втором квартале 2023 года рынок вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото на обложке: Hihonor.com
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