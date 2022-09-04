Хорватия лидирует по размеру розничных инвестиций в российские ценные бумаги

Согласно отчетности ЦБ РФ, к концу июня 2022 года число розничных зарубежных инвесторов в российские ценные бумаги выросло до 18,8 тыс. человек, а их совокупные активы достигли 25,8 млрд рублей.
Центробанк опубликовал «Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг», из которых следует, что число индивидуальных инвесторов из других стран, получающих доступ к российскому фондовому рынку через локальных брокеров, постепенно возрастает.
Во втором квартале 2022 года их стало на 6% больше, чем в первом.
Ключевая сфера интересов иностранных инвесторов – долгосрочная покупка акций и облигаций крупнейших российских компаний.
По данным ЦБ РФ, по размеру инвестиций в российские ценные бумаги лидируют:
- Хорватия (с активами в 4,4 млрд рублей на 34 инвестора),
- Фарерские острова (2 млрд активов на 2 инвестора),
- Италия (1,5 млрд рублей)
- и США (1,1 млрд рублей).
По количеству граждан других стран, инвестирующих в отечественные ценные бумаги, лидируют государства СНГ:
- Беларусь (4,9 тыс. человек),
- Казахстан (2,7 тыс.),
- Узбекистан (2,3 тыс.),
- Украина (2 тыс.),
- Киргизия (1,4 тыс.),
- Таджикистан (1,1 тыс., но зато их число за квартал возросло на 23% – максимум среди всех стран).
Достойный прирост показали в том числе Узбекистан (17%) и Киргизия (14%).
Из отчетности также следует, что выросло количество зарубежных инвесторов из «дружественных стран»: Турции (15%), Китая (на 14%), Индии (на 11%) и Сербии (на 6%).
С февраля по июнь, как показывает все та же отчетность, из-за обвала фондового рынка и валютой переоценки прибыль российских брокеров рухнула на 95% (они заработали лишь 600 млн руб. по сравнению с 5,5 млрд за аналогичный период прошлого года).
По тем же причинам пострадали и иностранные инвесторы: с апреля по июнь они потеряли почти 35%. А инвесторы из Северной Македонии вообще ушли в минус на 1 млрд рублей.
На портале Frank Media по материалам отчетности собрали подробную инфографику по количеству розничных иностранных инвесторов и их активов на брокерских счетах по итогам второго квартала 2022 года.
Фото на обложке: Joshua Mayo / Unsplash
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