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Минцифры подготовило новый список норм кибербезопасности для хостинг-провайдеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры вводит новые правила кибербезопасности для хостинг-провайдеров. Они должны быть зарегистрированы в РФ, расположить в стране серверы и «обеспечить доступ» ФСБ и Роскомнадзору.

Минцифры подготовило новый список норм кибербезопасности для хостинг-провайдеров

 При выявлении системой кибератак, например DDoS, проводимых через ресурсы, которые размещены у хостинг-провайдера, он должен их заблокировать в течение 12 часов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ведомства.

Всего в списке десять пунктов, источник издания в одном из хостинг-провайдеров подтвердил, что до сих пор подобных требований не было.

Компаниям также придется участвовать в учениях по отключению рунета от глобальной сети. Участники рынка говорят, что соблюдение этих мер угрожает ростом тарифов для клиентов, а также создает угрозу нового типа атак на сайты — через официальные блокировки.

Фото на обложке: Unsplash

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