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Ресторатор Васильчук вышел из запущенного с Гариком Харламовым фастфуд-проекта

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Основатель «Чайхоны №1» Алексей Васильчук покинул фастфуд-сеть «Хот дог бульдог», которая была создана три года назад в партнерстве с шоуменом Гариком Харламовым. Об этом ресторатор сообщил «Коммерсанту». Васильчук мог потерять интерес к проекту из-за не реализованных планов, считают эксперты.

Ресторатор Васильчук вышел из запущенного с Гариком Харламовым фастфуд-проекта
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По данным Rusprofile, сын ресторатора Артемий Васильчук вышел из состава учредителей ООО «Хот дог бульдог». При этом этим бизнесом непосредственно занимался Алексей, уточнила газета. Принадлежавшие Артемию 27% перешли самой компании, еще по 27% остается у Харламова и Рустама Хикматуллоева, а 19% — у АО «Инноватор».

В «Хот дог бульдог» на запрос «Коммерсанта» не ответили. С другими учредителями проекта журналистам связаться не удалось.

Скорее всего, Васильчук вышел из фастфуд-сети из-за того, что планы по развитию не были реализованы, утверждает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, в «Хот дог бульдог» не смогли вызвать интерес у партнеров к франшизе по причине «отсутствия силы бренда».

Васильчук и Харламов запустили фастфуд-сеть в 2021 году. Соучредители планировали открыть 20 собственных и около 1 тыс. заведений по франшизе, говорил Васильчук в июле того же года в интервью Forbes. Сейчас у «Хот дог бульдог» всего семь заведений.

В 2023 году выручка проекта выросла на 3,48%, до 178 млн рублей против 172 млн рублей в 2022-м. Прошлый год компания закончила с убытком 33 млн рублей.

Фото на обложке: Yagi Studio / Getty Images

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