Ресторатор Васильчук вышел из запущенного с Гариком Харламовым фастфуд-проекта

Основатель «Чайхоны №1» Алексей Васильчук покинул фастфуд-сеть «Хот дог бульдог», которая была создана три года назад в партнерстве с шоуменом Гариком Харламовым. Об этом ресторатор сообщил «Коммерсанту». Васильчук мог потерять интерес к проекту из-за не реализованных планов, считают эксперты.
- Новости
По данным Rusprofile, сын ресторатора Артемий Васильчук вышел из состава учредителей ООО «Хот дог бульдог». При этом этим бизнесом непосредственно занимался Алексей, уточнила газета. Принадлежавшие Артемию 27% перешли самой компании, еще по 27% остается у Харламова и Рустама Хикматуллоева, а 19% — у АО «Инноватор».
В «Хот дог бульдог» на запрос «Коммерсанта» не ответили. С другими учредителями проекта журналистам связаться не удалось.
Скорее всего, Васильчук вышел из фастфуд-сети из-за того, что планы по развитию не были реализованы, утверждает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, в «Хот дог бульдог» не смогли вызвать интерес у партнеров к франшизе по причине «отсутствия силы бренда».
Васильчук и Харламов запустили фастфуд-сеть в 2021 году. Соучредители планировали открыть 20 собственных и около 1 тыс. заведений по франшизе, говорил Васильчук в июле того же года в интервью Forbes. Сейчас у «Хот дог бульдог» всего семь заведений.
В 2023 году выручка проекта выросла на 3,48%, до 178 млн рублей против 172 млн рублей в 2022-м. Прошлый год компания закончила с убытком 33 млн рублей.
Фото на обложке: Yagi Studio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Как индустрия быстрого питания противостоит «Оземпику»
- 2 Ритейлеры начали набирать универсальных работников из-за дефицита кадров
- 3 Рыбопромышленники прогнозируют стабильные цены на красную икру перед Новым годом
- 4 Печень минтая из «Пятерочки» и «Дикси» требуют изъять из оборота
ВОЗМОЖНОСТИ
21 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024