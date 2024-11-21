Ресторатор Васильчук вышел из запущенного с Гариком Харламовым фастфуд-проекта

Основатель «Чайхоны №1» Алексей Васильчук покинул фастфуд-сеть «Хот дог бульдог», которая была создана три года назад в партнерстве с шоуменом Гариком Харламовым. Об этом ресторатор сообщил «Коммерсанту». Васильчук мог потерять интерес к проекту из-за не реализованных планов, считают эксперты.

По данным Rusprofile, сын ресторатора Артемий Васильчук вышел из состава учредителей ООО «Хот дог бульдог». При этом этим бизнесом непосредственно занимался Алексей, уточнила газета. Принадлежавшие Артемию 27% перешли самой компании, еще по 27% остается у Харламова и Рустама Хикматуллоева, а 19% — у АО «Инноватор».

В «Хот дог бульдог» на запрос «Коммерсанта» не ответили. С другими учредителями проекта журналистам связаться не удалось.

Скорее всего, Васильчук вышел из фастфуд-сети из-за того, что планы по развитию не были реализованы, утверждает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, в «Хот дог бульдог» не смогли вызвать интерес у партнеров к франшизе по причине «отсутствия силы бренда».

Васильчук и Харламов запустили фастфуд-сеть в 2021 году. Соучредители планировали открыть 20 собственных и около 1 тыс. заведений по франшизе, говорил Васильчук в июле того же года в интервью Forbes. Сейчас у «Хот дог бульдог» всего семь заведений.

В 2023 году выручка проекта выросла на 3,48%, до 178 млн рублей против 172 млн рублей в 2022-м. Прошлый год компания закончила с убытком 33 млн рублей.